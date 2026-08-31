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क्योंकि शहर चाहे जितना बड़ा हो

Raj Rawat

Raj Rawat

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                            जब शहर सो जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शहर सो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कुछ सपने जागते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद खिड़कियों के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग खुद से भागते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर चेहरे हँसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात सवाल कर जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे दुनिया मजबूत समझती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही भीतर से डर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के घर में रोटी कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के घर में बातें कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास महँगे कपड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी आँखों में नींद है कम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने ऊँची इमारतें बनाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर रिश्ते छोटे कर डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल में दुनिया रख ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से नज़रें हटा डाले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़े माँ-बाप दरवाज़े तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी राह निहारते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे कहते—“समय नहीं है”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समय को फोन में गुज़ारते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी गरीब का बच्चा पूछे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्या मेरा सपना छोटा है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जवाब देने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ज़मीर टटोलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सपनों की कीमत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब देखकर तय नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसान की ऊँचाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़ों से तय नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जब आईना पूछेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुमने क्या छोड़ा दुनिया में?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब धन-दौलत काम न आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस याद रहोगे लोगों की दुआ में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए थोड़ा रुक जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का हाथ थाम लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पास जाकर बैठ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शहर चाहे जितना बड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत उससे बड़ी होनी चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिंदगी चाहे जितनी छोटी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के काम आनी चाहिए
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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