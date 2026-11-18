संचित एहसास

दुखों पे...

हंसना, सीख लिया है



प्रभु पे, भरोसा रखना...

हमने चुना है



किसी को नहीं...

मुझे दोष देना



अब से बस,

जोश में रहना, होश में रहना...



अपनी गलती मानता हूं



पिछली ज़िंदगी भुलाता हूं



प्रभु, जिसे...

मैं, भूले से भी... ना दोहराऊं!



दुआएं...

क्या जुदाई देती हैं?



रूह को, आख़िरकार,

क्या शांति मिलती है?



क़ुर्बत, तू देख,

थोड़ा... रुक जा!



वक़्त, तू रख,

मेरे दिल का टुकड़ा



अंधेरी शब,

को सवेरे में...

कभी तो... ढलना होगा!



सभी की तरह...

मेरे मंज़र पे भी...

रोज़ आना होगा, रोज़ जाना होगा



थोड़े से पल हैं,

थोड़ी दूर कल है



जब देखना...

पीछे मुड़ कर है...



आख़िर के, ज़ोर का बताना...



माज़ी से, सुनना चाहता, उम्मीदवार है!



इन थोड़े से, लम्हों पे तो मेरा... इख़्तियार है!



-राहुल

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एक घंटा पहले