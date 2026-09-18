कौनसा मुकाम?

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                            ख़याली-पुलाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखता हूं अगर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी, हक़ीक़त पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों नहीं है नज़र?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीज़ें, अपने मुताबिक़, मांगते मांगते...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान भटक गया हो :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सब अनुकूल होता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी तो, मैं बहकावों के पास जाता हूं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ाई करने के अलावा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे और क्या आता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हासिल करने तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ना बोलूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है, यही ख़ुदा चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पुराने दिन तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीत चुके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों तैयारी से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम खीझ रहे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दो बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अच्छा प्रयास कर लें!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार ना... साहस कम होए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार ना... प्यास विघ्न बने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु, ऐसी कृपा करें 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत, बड़े अंतर से मिले... जी, बस मेहनत करने में लगे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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