जमाल की चुभन, समाज की अनबन... का ही तो...

हूरों को जीत जाने दूं

जिया को तीर गलाने दूं



खुदसे अच्छी बातें करूं...

हर सदा से नहीं, मुलाकातें करूं



जो मूल पीड़ है,

उसको छोड़ूं!



जो अनमोल शय है

उसको पकडूं



गुज़रा वक़्त

गुज़र चुका...



आया वक़्त हिज्र का, शब-ए-वस्ल का



विनती बस की

कोई बिगाड़ ना होए



उन्हें खुशनसीबी की

हर आड़ मिले, हर बहार मिले



खाल

क्या है?



बेहाल

क्यों होना है?



पामाल...

जीवन क्यों करना है?



जमाल की चुभन, समाज की अनबन... का ही तो...

ये लेखा है...



सारी रंजिशों को...

पुचकारती...



एक रेखा है



-राहुल





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15 मिनट पहले