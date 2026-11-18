और समय रहते, कहीं से, भाई का चांटा भी पड़ा होगा!

मेरा तो काम ही,

दीवानगी है तुम्हारी



तुम्हारे ज़रिए चलती रहे

उन तमाम हूरों की आरी...



सादगी की, उघरती, होशियारी...



उनको,

कद काठी में कम लगा था



तुमसे,

कई दफा गाली सुनना लिखा था



मेरे जैसे हारे को...

मैं बहुत अच्छा लगूंगा



उसकी भी, दोस्ती पे... भाइयों ने पेशाब की होगी...



और समय रहते, कहीं से, भाई का चांटा भी पड़ा होगा!



छोटा सा जुमला

गुरूर जलाने अम्ल सा...



दर्द, जाने कब, यहां से वहां हो जाता...



मैं नहीं, पर, ख़ुदा तो... सबकी गलती जानता?

-राहुल





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एक घंटा पहले