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रोज़, बाम से... शाम को पिघलते देखना है...

Rahul Shrivastava

Rahul Shrivastava

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                            जाने, क़िस्मत क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे छेड़ती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अकेला क्यों नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ देती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफ़ा रोया हूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब कारण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम का...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हास्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ नहीं दे रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांधे रखना भी एक कला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलेपन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना डरता क्यों हूं :(
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सपने, बुनने में तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त लगाऊं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलक झपकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज ना गिरता हो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक पल बचाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आदत में शुमार हुआ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सोचा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ वही काम करना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त, थोड़ा है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा बस उसके नाम करना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर नोचना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किस्सा पुराना है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना तो काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़, बाम से... शाम को पिघलते देखना है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी रोज़, मकाम को... सीने से गले आ लगना है... 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
(भरम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब्र का जीना है)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राहुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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53 मिनट पहले

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