बचपन की याद

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Radha Shukla

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                            काश हम भी बच्चा हो जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की उलझनों से दूर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां के साथ में खिलखिलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप उनकी गोद में सिर रखकर सो जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश हम भी बच्चा हो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा के साथ मेला देखने जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी - बड़ी दुकानें देख के ललचाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ खा पीकर इधर उधर घुमघाम कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में बांसुरी और गुब्बारा लिए वापस आते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश हम भी बच्चा हो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा के साथ खाना खाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में अपनी सारी दिक्कत बताते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा जादू की छड़ी घुमाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सारी समस्या का हल समझाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश हम भी बच्चा हो जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई - बहन भी लाड लड़ाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुआ और मौसी को खूब दौड़ाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी - नानी की कहानी सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों में खो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश हम भी बच्चा हो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाचा और मामा के कंधों पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा गांव ,मोहल्ला घूम आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टॉफी ,बिस्कुट और चॉकलेट के लिए मचल जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद - तारे दिखा वो मेरा दिल बहलाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश हम भी बच्चा हो जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी की कश्मकश में कब बड़े हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ छोड़ कर सपनों के आगे खड़े हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यार ,दोस्त और रिश्ते पीछे छूट जाते ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले बैठे - बैठे कभी - कभी वो दिन बहुत याद आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि काश हम भी बच्चा हो जाते।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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