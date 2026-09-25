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मुझको तो ठोकर लगी हर ठोकर के बाद

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            चैन, सुकून की जिंदगी जीने वालों को मेरा मुबारकबाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको तो ठोकर लगी हर ठोकर के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ैरों से दर्द कम मिला, दर्द मिला मुझको अपनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम ने तो हमेशा गले लगाया, हमको रुलाया हसीं सपनों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको यहां सबसे करना पड़ा समझौता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बाग-ए - ठिकाना चील कौवों से भरा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेला था तोता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दर्दे दिल का आलम मत पूछो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम है या ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कहीं कुछ नहीं मिला तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने दर्द को ही बना लिया दवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर बार ठगा जाता हूं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मेरा ऐसा है उसूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कटों से चुभन मिलती है तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझपे हंसता है फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो कुछ अच्छा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी उम्मीद से जिये जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल हर घड़ी मैं जहर पिए जा रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जितना सितम हुआ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हुए ना बर्बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको तो ठोकर लगी, हर ठोकर के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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