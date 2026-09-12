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अपनी उम्मीदों को थोड़ा छोटा कर दो

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            दिल की बेरंग तस्वीर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी खास रंग की जरूरत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर वो रंग ना मिले तो, जो है उसी रंग को भर दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उम्मीदों को थोड़ा छोटा कर दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे भरो जितनी ऊँची उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह भी याद रहे, बची रहे अपनी जान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह एक कोरी सोच है , यह एक कोरा सपना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां कौन किसका है, यहां कौन किसका अपना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मत सोचो कोई मुश्किल आयी है पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जरूर सोचो इस ग़म को आना है बार - बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातों को याद रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कोई बुरी आदत नही छोड़ोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ले दे कर आपके पास एक दिल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको कितनी बार तोड़ोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे कोई भूल हुई है , तुझसे हुई है कोई नादानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तुझसे कह रहा है, तेरी आंखों का पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी लिए हालात के हिसाब से खुद को ढालों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हालात है वैसा खुद को कर दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उम्मीदों को थोड़ा छोटा कर दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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