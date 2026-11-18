डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के दर्शन पर दोहे

कांदे जैसा जीव मन, सत, रज, तम से पूर।

परत परत कर छीलना, शेष बचे हरि नूर।।

---डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले