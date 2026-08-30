डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के दर्शन पर दोहे

फल रोगाणु किंचित भी, रहें चित्त में शेष।

नहीं ध्यान न योग कभी, बनता नहीं अशेष।।

-----डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु

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48 मिनट पहले