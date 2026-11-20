अभी भी वक्त है अपनी बेटे को

एक थी कैकेसी , एक था रावण

जीसने कीया था कभी सीता का अपहरण

वो था रामायण

तब भी थे राम और लक्ष्मण



आज नहीं कैकेसी , नहीं रावण

फिर भी हो रहा हत्या , धर्षण और अपहरण

मांँ कहती है मेरा बेटा राम और लक्ष्मण

ये अलग बात है कि

कीसीको नहीं दिखता उनका छनुष और वाण



माँ तो माँ है , बेटे की प्यार में

कभी बनती कैकेसी , कभी गांधारी



माँ तु ये मत भुल ......

कभी तो आएगें कृष्ण या राम

तेरा बेटा दुर्योधन बने या रावण

सुनिश्चित है उसका मरण



अभी भी वक्त है अपनी बेटे को

बनादे विभीषण ......

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1 hour ago