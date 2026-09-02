इस दर्द-ए-मोहब्बत की बस इतनी-सी कहानी है।

कि वो मेरी है, मैं उसका हो नहीं सकता,

ये इन रिश्तों की अजीब-सी उलझन है।

रूह का रिश्ता है, पर जिस्म की दीवारें हैं,

इस दर्द-ए-मोहब्बत की बस इतनी-सी कहानी है।

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41 मिनट पहले