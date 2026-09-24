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दीप जलाओ रे!

Priyanka kumari

Priyanka kumari

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                            दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोलक बजाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत कोई गाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभता, मंगल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत गुनगुनाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीए की लड़ियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-द्वार सजाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमावस्या की रात्रि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरा मिटाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का सुंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरौंदा बनाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटाखे, फुलझड़ियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार जगमगाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झलमल दीए की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी में नहाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद भुलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ मनाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी-पूजन कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन महकाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड्डू-बताशे का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग लगाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका-विजय का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-आगमन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीत निभाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव मनाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुआ-पकवानों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेवा-मिष्ठान्न को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छककर के खाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाओ रे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- प्रियंका कुमारी पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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