खामोशी से बड़ी कोई आवाज नहीं होती...!

एक अजीब सी खामोशी थी हमारे बीच

लेकिन इस खामोशी की कोई आवाज नहीं थी..



उसने जाते हुए कुछ नहीं कहा

लेकिन फिर भी हमारे बीच की खामोशी में एक बात हुई

उसने कहा सब संभाल लेना और मैंने हां कह दिया

और फिर उसके चले जाने के बाद

मैंने उस दरवाजे को बहुत देर तक देखा

और महसूस किया कि झूठ कहते हैं लोग

की खामोशी की कोई आवाज नहीं होती

ये वही लोग होते हैं जिन्हें खामोशी को समझने का हुनर नहीं होता



क्योंकि जो लोग खामोशी को समझते हैं उनकी नजरों में

खामोशी से बड़ी कोई आवाज नहीं होती...!

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59 मिनट पहले