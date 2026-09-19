इतने दिनों में बस एक बात समझ में आई

इतने दिनों में बस एक बात समझ में आई,

कि जैसा प्रेम हम ढूँढते फिरते हैं ना,

वैसा प्रेम सिर्फ़ देना संभव है...

पाना नहीं...

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18 मिनट पहले