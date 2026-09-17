इजहार-ए-दिल

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Prince Avinash

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                            तुम्हारा दिल जो कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎फिर किसी पे आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं वो शख़्स हूं जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इसे कभी तोड़ कर नहीं जाऊंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं तुमसे तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎गुज़रा हुआ कल नहीं पूछूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारे ज़ख़्मों की तारीख़ नहीं पूछूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जो दर्द तुमने चुप रहकर सहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎उनका हिसाब भी नहीं मांगूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हें जितना कहना हो, कह देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जितना छुपाना हो, छुपा लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं तुम्हारी ख़ामोशी को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎दिल से पढ़ने की कोशिश करूंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मुझे मालूम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎टूटा हुआ भरोसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎फिर से आवाज़ नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎बहुत धीरे-धीरे लौटता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎किसी कांपते हुए बच्चे की तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इसलिए मैं तुम्हारे क़रीब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जल्दबाज़ी में नहीं आऊंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎पहले तुम्हें यक़ीन दिलाऊंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कि मेरे हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारा दिल महफ़ूज़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हें अगर डर लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कि मोहब्बत फिर दर्द देगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तो मैं मोहब्बत की दुहाई लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हें नहीं सताऊंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎बस तुम्हारे पास बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इतना कहूंगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎“डरना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इस बार तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं तुम्हारी हँसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अपना हक़ नहीं समझूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारे वक़्त पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अपना अधिकार नहीं जताऊंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारी “ना” को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कभी अपनी बेइज़्ज़ती नहीं मानूंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम मेरे साथ चलो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तो तुम्हारी मर्ज़ी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मेरा हाथ थामो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तो अपनी ख़ुशी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎और कभी छोड़ना चाहो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तो मैं रास्ता रोकूंगा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎क्योंकि प्यार शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎किसी को अपना बना लेना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎बल्कि इतना भरोसा बन जाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कि सामने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अपने डर के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारे पास लौट सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎और अगर कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारा दिल फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎किसी के नाम धड़कने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तो मैं चाहूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎वो नाम मेरा हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मगर उससे भी पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं ये चाहूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎कि तुम्हारा दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎फिर कभी न टूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎और अगर वो ख़ुशक़िस्मती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मेरे नाम लिखी हुई हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तो मैं तुम्हें पाने से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हें संभालने की कोशिश करूंगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎शाम की चाय पर, तुम हंसना साथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं तुम्हारे गालों के डिम्पल देखूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम्हारे माथे की बिंदी सिंपल देखूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम चाय फूंकना, मै घूंट भरा करूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं पढूंगा फिर यही कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎तुम सुनना मुस्कुराना, नज़रे चुराना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎और हरफ़ों से मैं तुमको गले लगाया करुंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎वो शाम कितनी खुशनसीब होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎जब तुम पास होगी मेरे और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎मैं तुमको पलकों पर बिठाया करूंगा।
                                                                 
                            

                                
                                            

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