इजहार-ए-दिल

तुम्हारा दिल जो कभी

‎फिर किसी पे आए,

‎मैं वो शख़्स हूं जो

‎इसे कभी तोड़ कर नहीं जाऊंगा।

‎मैं तुमसे तुम्हारा

‎गुज़रा हुआ कल नहीं पूछूंगा,

‎तुम्हारे ज़ख़्मों की तारीख़ नहीं पूछूंगा,

‎जो दर्द तुमने चुप रहकर सहे हैं,

‎उनका हिसाब भी नहीं मांगूँगा।

‎तुम्हें जितना कहना हो, कह देना,

‎जितना छुपाना हो, छुपा लेना,

‎मैं तुम्हारी ख़ामोशी को भी

‎दिल से पढ़ने की कोशिश करूंगा।

‎मुझे मालूम है,

‎टूटा हुआ भरोसा

‎फिर से आवाज़ नहीं करता,

‎बहुत धीरे-धीरे लौटता है—

‎किसी कांपते हुए बच्चे की तरह।

‎इसलिए मैं तुम्हारे क़रीब

‎जल्दबाज़ी में नहीं आऊंगा,

‎पहले तुम्हें यक़ीन दिलाऊंगा

‎कि मेरे हाथों में

‎तुम्हारा दिल महफ़ूज़ है।

‎तुम्हें अगर डर लगे

‎कि मोहब्बत फिर दर्द देगी,

‎तो मैं मोहब्बत की दुहाई लेकर

‎तुम्हें नहीं सताऊंगा।

‎बस तुम्हारे पास बैठकर

‎इतना कहूंगा—

‎“डरना मत,

‎इस बार तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है।”

‎मैं तुम्हारी हँसी को

‎अपना हक़ नहीं समझूंगा,

‎तुम्हारे वक़्त पर

‎अपना अधिकार नहीं जताऊंगा,

‎तुम्हारी “ना” को

‎कभी अपनी बेइज़्ज़ती नहीं मानूंगा।

‎तुम मेरे साथ चलो

‎तो तुम्हारी मर्ज़ी से,

‎मेरा हाथ थामो

‎तो अपनी ख़ुशी से,

‎और कभी छोड़ना चाहो

‎तो मैं रास्ता रोकूंगा नहीं।

‎क्योंकि प्यार शायद

‎किसी को अपना बना लेना नहीं,

‎बल्कि इतना भरोसा बन जाना है

‎कि सामने वाला

‎अपने डर के बावजूद

‎तुम्हारे पास लौट सके।

‎और अगर कभी

‎तुम्हारा दिल फिर से

‎किसी के नाम धड़कने लगे,

‎तो मैं चाहूंगा

‎वो नाम मेरा हो—

‎मगर उससे भी पहले

‎मैं ये चाहूंगा

‎कि तुम्हारा दिल

‎फिर कभी न टूटे।

‎और अगर वो ख़ुशक़िस्मती

‎मेरे नाम लिखी हुई हो,

‎तो मैं तुम्हें पाने से ज़्यादा

‎तुम्हें संभालने की कोशिश करूंगा।

‎शाम की चाय पर, तुम हंसना साथ में

‎मैं तुम्हारे गालों के डिम्पल देखूं

‎तुम्हारे माथे की बिंदी सिंपल देखूं

‎तुम चाय फूंकना, मै घूंट भरा करूंगा

‎मैं पढूंगा फिर यही कविता

‎तुम सुनना मुस्कुराना, नज़रे चुराना

‎और हरफ़ों से मैं तुमको गले लगाया करुंगा

‎वो शाम कितनी खुशनसीब होगी

‎जब तुम पास होगी मेरे और

‎मैं तुमको पलकों पर बिठाया करूंगा।

‎

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एक घंटा पहले