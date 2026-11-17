सितम ये मेरी खुशी को अपनी खुशी तुमने जाना कहां बढ़ा कर

लाकर खुशी चेहरे पर इज़हार कर सकता नहीं हूं बदनसीब भी मैं कितना जो तलबगार किसी का हो सकता नहीं

किया जो जुल्म ओ सितम तुमने मुझ पर दर्द कह सकता नहीं आजमा कर तुम्हें बार बार दर्द मैं कह सकता नहीं

मुझको गुनहगार ठहराने वाले हिसाब बदनामियों का देना पड़ा हमें हर किसी से ये सच कभी मैं कह सकता नहीं

परख कर अंदाज़ ए बेरुखी तेरा घबराया भी बहुत होकर मायूस अब तुमसे ही अर्ज कोई मैं कभी कर सकता नहीं

सितम ये मेरी खुशी को अपनी खुशी तुमने जाना कहां बढ़ा कर फासला तुमसे ही दर्द किसी से मैं कह सकता नहीं





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1 hour ago