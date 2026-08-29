फसाना ए बेचैन ख्वाहिशें

मिल के तुमसे इस बार किस्मत अपनी आजमाने लगे हैं लाकर ख्याल ओ ख्वाब में तुम्हें बात दिल की समझाने लगे हैं

ना रही जिंदगी मेरी आसान कहूं ये सच अपना तुम्हें कैसे सोच के गुज़रा ज़माना तेरा चिराग ए दिल हम बुझाने लगे है

हम बदनसीबों को मिला कब चैन सकूं परख कर नाज़ ओ अदा आपका बेचैन दिल की सिफारिश आपसे करने लगे हैं

जाओ चिराग मत छेड़ो तुम तराना ए गम आकर यादों के मंजर में बदल कर इरादा अंजाम ए वफा हम सोचने लगे हैं

करके मनमानियां अपनी अंजाम सोचा कहां तुने बुझा के दिया आस का बेचैन दिल को ही हम बेशुमार सताने लगे हैं

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले