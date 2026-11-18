कहूं अब कैसे झूठ की हिमाकत मैं कर सकता नहीं बुझा

फिर वही गम वही फसाना नज़र हमें आने लगे सता कर बेचैन दिल हमें होकर मायूस जश्न ए बर्बादी मनाना पड़ा

कहूं बात दिल की तुम्हें कैसे तोड़ कर दिल अपना होकर मायूस अपनी वफाओं ही हमें चिराग़ ए दिल बुझाना पड़ा

दिखने लगा जब चार सू स्याह समंदर का दर्द बढ़ाने हम लगे हैं भूलना हुआ जब भी मुश्किल तो करीब आना पड़ा

करके गिला तुमसे मिला हमें सिर्फ धोखा ही धोखा रोने से होगा कुछ नहीं आकर सामने तेरे सच सारा बताना पड़ा

कहूं अब कैसे झूठ की हिमाकत मैं कर सकता नहीं बुझा कर अरमां दिल के सारे खुशियां सारी हमें मिटाना पड़ा

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एक घंटा पहले