अफसाना ए दर्द ए दिल

खफा होकर जाने वाले हम तो रोज दिया जलाते हैं ये सोच कर इक दिन वापस आएगा तभी तो इंतजार करते हैं

तुमने हमें जिस राह पे छोड़ा है वहां कांटे ही नजर आते हैं मगर हाल ये की रात में जुगनू अक्सर बेकरार रहते हैं

आप तो अजीब उदासियों में बिखरते हुए नजर आते हैं मिल न सका सकूं हमें फिर भी तमन्ना पे ऐतबार करते हैं

चुपके से आकर कोई बता गया मुझे तू भूलता जा रहा है मगर मेरा ईमान ऐसा फिर भी तुझसे सरोकार रखते हैं

मुद्दत तक रौशन रहा तेरी यादों से दिल हमेशा मेरी आंखों ने ही अब गवाही दे दिया हम भी तेरे तलबगार रहते हैं

कहूं मैं सच कैसे उतरा न कभी नफरत के समंदर में बेताब दिल मेरा आज भी कह रहा है तुझ पे ऐतबार करते हैं

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एक घंटा पहले