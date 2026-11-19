फिर एक दिन आँखों में बसे सपने

छोटी-सी उम्र में वो सपने बड़े देखती थी,

मंज़िल की चाहत लिए

दिन-रात कोशिशें करती थी।



पर पहली बार में ही

जीत गले लग जाती है,

बस आँखों में नमी आती है,

में एक उदासी छा जाती है।



पर मेहनती थी वो,

तो हर बार खड़ी हो जाती थी।

दूसरी-तीसरी बार, जब-जब वो हारी,

अपनी हर हार को

एक नई सीख बतलाती थी।



संघर्षों से लड़ते हुए,

एक नई कोशिश में लग जाती थी।

वक्त बदलता गया, दिन बदलते गए,

फिर एक दिन आँखों में बसे सपने

आखिर हकीकत बन गए।

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53 मिनट पहले