जिम्मेदारी का याद दिलाना बागी माना जाएगा

भ्रमित पथ से ,केवल कुमुदिनी की तलाशों में,

उन्हें रास नहीं आता प्रजा पालन प्रयासों में।

जिम्मेदारी का याद दिलाना बागी माना जाएगा ,

भूले बिसरे कामों को फिर कौन याद दिलाएगा ?

तुम्हारे भीड़ का हिस्सा हम बन नही पाए,

केवल प्रश्न पूंछे हैं खुशामद कर नहीं पाए।

दिखावे की दोस्ती निभाना नहीं आता ,

झूठी वाहवाही तो हमे करना नहीं आता ।

अंदेशा जब भी होता है आगाह करता हूं ,

आलोचक हो सकता हूं दरबारी बन नहीं सकता

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एक घंटा पहले