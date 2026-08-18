सावन का महीना
सावन का महीना, महादेव का मंदिर,
हाथों में पूजा और आँखों में समंदर।
मन में बस एक ही मन्नत तुम्हारी,
भोले के दर पर अरदास हमारी।
बेलपत्र चढ़े, गंगाजल की धारा,
“हर-हर महादेव” गूँजे जग सारा।
घंटियों की धुन में दिल खो जाता है,
तेरा नाम लेते ही सुकून आ जाता है।
ना दौलत माँगी, ना कोई खजाना,
बस तेरी खुशियों का रहे ठिकाना।
महादेव से मेरी इतनी सी विनती,
तेरी हर दुआ हो जाए मुकम्मल,
हर खुशी हो तेरी जिंदगी।
सावन की फुहारें, शिव का सहारा,
तेरे नाम से रोशन हो जीवन हमारा।
मन्नत तुम्हारी, प्रार्थना हमारी,
भोलेनाथ रखें सदा जोड़ी तुम्हारी।
- प्रशान्त रस्तोगी
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3 घंटे पहले
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