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Pradeepti Sharma

Pradeepti Sharma

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                            खींचो तस्वीरें , खूब सारी तस्वीरें खींचो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की, पत्तों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियों की, डालियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों की, पौधों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घास की, मिट्टी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह, दोपहर, शाम, रात की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादलों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बदलते आकार और रंगों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्योदय की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्यास्त की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लालिमा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्वलित होती किरणों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरोहित होती रोशनी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमा के रोज़ बदलते आकार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके नक्शत्रों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ती चहकती चिड़ियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन तितलियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उछलती गिलहरी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुदकते खरगोश की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की ओस की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की बारिश की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिघलती-जमती बर्फ़ की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालाबों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की अनगिनत तस्वीरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनके बदलते रूप की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी गति की ठहराव की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेगिस्तान के मिट्टी के टीलों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते ऊँठों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगते काँटों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों की,वादियों की |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर के किनारे-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीपियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत पर बनते निशानों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों के लौट जाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनके फिर से लौटकर आने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान में दमकती बिजली की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ान की, बवन्डर की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में उड़ते पत्तों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ में बिछे पत्तों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग बदलते पत्तों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में मिलते पत्तों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी डालियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फलों से लदे पेड़ों की |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर भूलो मत इंसानों और इमरातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर घूमते अनजान राहगीरों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खींचो तस्वीरें खिलते हुए चेहरों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की किलकारियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापे के ठहरे हुए सुकून की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी के संघर्ष की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों की, प्रेमियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवारों की, कुन्बों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क पर बैठे रेड़ी वालों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुमते रिक्शा चलाकों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों की, मस्जिदों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी छोटी इमरातों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महालों की, किलो की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए पुराने ढान्चो की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सडकों की, पथरियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ियों की, हवाई जहाजों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की हर नायब चीज़ की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलकृतियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाकारों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहारों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुलूसों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरहद पर खड़े फ़ौजीयों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौराहे पर खड़े पुलिस वालों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत जोतते किसानों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले चलती औरतों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ की, भगति गाड़ियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परचुन की छोटी सी दुकान की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े बड़े अलीशान माल की |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खींचो खूब सारी तस्वीरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वक्त बदल जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ता जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ये लम्हे, ये प्रकृति, ये रिश्ते, ये ईमारतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन तस्वीरों में अमर हो जायेंगे |
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदीप्ति
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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31 मिनट पहले

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