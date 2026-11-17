क्योंकि खालिस या निर्मल आनंद में

जो लगता है अच्छा

वह देता है यकीनन

ह्रदय को आनंद

गरीब और दिन-दुखियों ही

सेवा कर

मन को जो मिलता है

संतोष

उसमें भी होता छिपा

आनंद

वहीं, किसी को दुखी कर

या किसी को अपमानित कर भी

मिल सकता है आनंद

लेकिन वह आनंद नहीं

बल्कि एक रुग्ण ख़ुशी है

जिसमें दूसरों से

बदला लेने का

सुख है

लेकिन वह सुख

जो होता है पैदा

दुख देकर दूसरों को

नहीं हो सकता कभी भी

वह आनंद

असल में

आनंद है

ह्रदय की एक

अप्रदूषित तरंग

उसमें नहीं हो सकती

दुख की कोई मिलावट

क्योंकि खालिस या निर्मल

आनंद में

नहीं होता

दुख का कोई भी पुट।

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एक घंटा पहले