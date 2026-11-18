जिएं आज से ही हम मन में इसी विचार

आने वाली पीढ़ियों के लिए

क्या छोड़ा हमने

नहीं छोड़ा नीला आकाश तक

उनके लिए

काला कर दिया हमने

आसमान को

गाड़ियों और कल-कारखानों के

काले धुएं से

मैला कर दिया

नदियों के जल को हमने

मिट्टी में भी डाल दिया

रासायनिकों का ज़हर

हवा,पानी, मिट्टी, जंगल सब रख दिया

बिगाड़ कर हमने

पीने के लिए नहीं छोड़ा

साफ़ पानी तक हमने

फल-सब्ज़ियां भी छोड़े

तो रसायन भरे

पर्यावरण तो किया ही

प्रदूषित हमने

खाना-पीना भी सब

मिलावट भरा छोड़ा

ऐसे में अकूत धन

और लाखों-करोड़ों की

सम्पति छोड़कर

क्या भला कर लेंगे हम

आने वाली पीढ़ी का

हमारे द्वारा छोड़ी गई

धन-संपत्ति

क्या काम आएगी

भला उनके

जब यह कायनात ही

रहेगी नहीं जीने लायक

उनके लिए

जिएं आज से ही हम

मन में इसी विचार

को लिए।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले