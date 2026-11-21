और मोहब्बत आज भी बिना किसी शर्त के की जा सकती है।

आपसे जब मुलाकात हो जाएगी,

मेरे दिल की एक ख़ामोश दुआ पूरी हो जाएगी,

जो बरसों से लफ़्ज़ों में ढल नहीं पाई,

वो शायद आँखों की नमी में बयाँ हो जाएगी।



बहुत कुछ है कहने को, मगर कह नहीं पाता,

दिल के एहसासों को हर किसी से बाँट नहीं पाता,

कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते,

कुछ लोग दूर रहकर भी दिल से दूर नहीं होते।



आपसे जब मुलाकात हो जाएगी,

शायद वक़्त की रफ़्तार धीमी पड़ जाएगी,

मैं देखूँगा आपको कुछ पल ख़ामोशी से,

और मेरी आँखों में एक उम्र की कहानी उतर जाएगी।



न कोई शिकवा होगा, न कोई शिकायत,

न किसी बीते लम्हे की कोई वकालत,

बस दिल चाहेगा कि ये पल थोड़ा और ठहर जाए,

और ज़िंदगी की भागती राहों में एक सुकून उतर जाए।



कभी-कभी किसी से मिलना,

सिर्फ़ मिलना नहीं होता,

वो अपने भीतर बिखरे हुए हिस्सों को,

फिर से समेटने का एक बहाना होता।



आपसे जब मुलाकात हो जाएगी,

शायद मेरी तन्हाई कुछ कम हो जाएगी,

जो बातें मैं ख़ुद से भी छुपाता रहा,

वो आपके सामने आकर ख़ुद-ब-ख़ुद कह दी जाएँगी।



मैं कोई ख़ास उम्मीद लेकर नहीं आऊँगा,

न आपके वक़्त पर अपना अधिकार जताऊँगा,

बस कुछ पल आपकी आँखों में देखकर,

अपने दिल को समझा कर वापस चला जाऊँगा।



क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमारी चाहत के मुताबिक़ नहीं चलती, हर अधूरी कहानी किसी मुक़ाम तक नहीं पहुँचती,

मगर कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं,

जो पूरी ज़िंदगी की सबसे ख़ूबसूरत याद बन जाती हैं।



आपसे जब मुलाकात हो जाएगी,

शायद उस दिन मैं थोड़ा और जीना सीख जाऊँगा,

आपसे मिलकर लौट तो अपनी दुनिया में आ जाऊँगा,

मगर उस मुलाकात की ख़ुशबू को,

अपने दिल में उम्रभर बसाऊँगा।



कुछ लोग ज़िंदगी में पाने के लिए नहीं आते,

वो आते हैं हमें एहसास दिलाने,

कि दिल आज भी ख़ूबसूरत एहसासों से भरा है,

और मोहब्बत आज भी बिना किसी शर्त के की जा सकती है।

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एक घंटा पहले