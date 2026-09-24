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अपने पुराने आकाश को खोजता हूँ।

prabhakar sharma

prabhakar sharma

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                            ये शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सुनता बहुत कम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ हर चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बंद दरवाज़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँख में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकहा शहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें भागती रहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें चुप रहती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही साए से आगे निकलने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश करता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच की इमारतों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज कैद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुटपाथों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी आसमान देखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने एक रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस शहर से पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू इतना बेचैन क्यों है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर मुस्कुराया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बेचैन हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे भीतर का शोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों पर लिखता हूँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने फिर पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“फिर ये रोशनियाँ किसलिए?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिस अँधेरे से तुम डरते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गलियों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे भीतर रहता है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली बार लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों, मकानों और लोगों का नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी इच्छाओं की गलियाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे डर के बंद दरवाज़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी स्मृतियों की धूल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन सपनों की छत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैं आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पुराने आकाश को खोजता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर को बदलना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रास्ते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहगीर बदलना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शहर के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और शहर होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे लंबी यात्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी शहर तक होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमारे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी अनजान है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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