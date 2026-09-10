वाड़ा की शान नांदया की जोड़ी

आमरो खूट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो वाड़ा की शान या नांदया की जोड़ी।।



जोड़ी को भरोसो से आमरी जिंदगानी।

जोड़ी को भरोसो आमरी खेती किसानी।

आमरो खूट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो घर की शान या नांदया की जोड़ी।।



आमरो कुटूंब को अंग नांदया की जोड़ी।

आमला सबला प्यारी नांदया की जोड़ी।

आमरो खुट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो वाड़ा की शान या नांदया की जोड़ी।।



आमरो खेती की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो सबको मान नांदया की जोड़ी।

आमरो खूट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो घर की शान या नांदया की जोड़ी।।



देसे आमला सुखी संसार नांदया की जोड़ी।

बढ़ाव् से कुटुम्ब की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो खूट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो वाड़ा की शान या नांदया की जोड़ी।।



आमरो घर की चैतन्यता नांदया की जोड़ी।

आमरो घर की प्रसन्नता नांदया की जोड़ी।

आमरो खूट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो घर की शान या नांदया की जोड़ी।।



जोड़ी पर आमरो संसार को सारो भार।

आमरो संसार की या से एकच आधार।

आमरो खूट की शान नांदया की जोड़ी।

आमरो वाड़ा की शान या नांदया की जोड़ी।।



-ओ सी पटले

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47 मिनट पहले