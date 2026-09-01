पोवार समाज मा पोवारी चेतना होना

पोवारी जन-मानस मा
मातृभाषा को प्रेम को संचार होना।
पोवारी जन-मानस मा
आता पोवारी चेतना को अंबार होना।।
पोवारी जन-मानस मा
संस्कृति को प्रति प्रेम को संचार होना।
पोवारी जन-मानस मा
आता पोवारी चेतना को अंबार होना।।
पोवारी जन-मानस मा
हिन्दू धर्म को प्रति प्रेम को संचार होना।
पोवारी जन-मानस मा
आता धार्मिक चेतना को अंबार होना।।
पोवारी जन-मानस मा
इतिहास को प्रति प्रेम को संचार होना।
पोवारी जन-मानस मा
आता ऐतिहासिक चेतना को अंबार होना।।
पोवारी जन-मानस मा
परंपरागत पहचान को प्रति प्रेम होना।
पोवारी जन-मानस मा
आता पोवारी चेतना को अंबार होना।।
पोवारी जन-मानस मा
पोवार पोवारी नावों को प्रति प्रेम होना।
पोवारी जन-मानस मा
आता पोवारी चेतना को अंबार होना।।
पोवारी जन-मानस मा
पोवारी चेतना की संकल्पना को ज्ञान होना।
पोवारी जन-मानस मा
समाज की पहचान को प्रति स्वाभिमान होना।।
-ओ सी पटले
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59 मिनट पहले
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