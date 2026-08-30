पोवारी भाषा को विकास की लहर

मातृभाषा पोवारी मा

आता साहित्य की बहार आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



मातृभाषा पोवारी मा

नव- नवों शब्दों की बहार आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



मातृभाषा पोवारी मा

नव- नवों अलंकारों की बाढ़ आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



मातृभाषा पोवारी मा

नव- नवों कल्पनाओं की बाढ़ आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



मातृभाषा पोवारी मा

नव- नवों विषयों की बाढ़ आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



मातृभाषा पोवारी मा

नव- नवों बिंबों की बहार आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



मातृभाषा पोवारी मा

सुंदर मनोभावों की बहार आयी।

मातृभाषा पोवारी मा,

आता विकास की लहर आयी।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले