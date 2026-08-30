पोवारी भाषा को विकास की लहर

मातृभाषा पोवारी मा
आता साहित्य की बहार आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
मातृभाषा पोवारी मा
नव- नवों शब्दों की बहार आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
मातृभाषा पोवारी मा
नव- नवों अलंकारों की बाढ़ आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
मातृभाषा पोवारी मा
नव- नवों कल्पनाओं की बाढ़ आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
मातृभाषा पोवारी मा
नव- नवों विषयों की बाढ़ आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
मातृभाषा पोवारी मा
नव- नवों बिंबों की बहार आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
मातृभाषा पोवारी मा
सुंदर मनोभावों की बहार आयी।
मातृभाषा पोवारी मा,
आता विकास की लहर आयी।।
-ओ सी पटले
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एक घंटा पहले
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