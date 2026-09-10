किसान की जिंदगानी नांदया की जोड़ी

किसान की जिंदगानी से जोड़ी ना माटी।
किसान की रव्ह् से जोड़ी पर माया मोठी।
पोरा ला याद आव् से वा नांदया जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर घाटी।।
याद आव् से नांदया की जोड़ी की माया।
याद आव् से नांदया की जोड़ी की काया।
पोरा ला याद आव् से वा नांदया की जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर घाटी।।
याद आव् से उनको धावतो रेहका छाटी।
याद आव् से नांगर को घोटेव चिखल माटी।
पोरा ला याद आव् से वा नांदया की जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर घाटी।।
याद आव् से कुकुस अना चोबरा पानी।
याद आव् से उनकी संगी- साथी वानी।
पोरा ला याद आव् से नांदया की जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर घाटी।।
याद आव् से धान को मोड़ा धान की चुरनी।
याद आव् नांदया को जोड़ी की किसानी।
पोरा ला याद आव् से नांदया की जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर घाटी।।
याद आव् से किसान की जोड़ी पर की माया।
याद आव् से किसान पर की उनकी छत्रछाया।
पोरा ला याद आव् से नांदया की जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर- घाटी।।
बैलजोड़ी होसे किसान साती हीरा मोती।
बैलजोड़ी होसे किसान की जीवन साथी।
पोरा ला याद आव् से नांदया की जोड़ी।
पोरा ला याद आव् से उनकी घोलर घाटी।।
-ओ सी पटले
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47 मिनट पहले
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