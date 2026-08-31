गीत गाओ सफल भाषिक क्रांति का

आता गीत गाओ
पोवारी भाषा को विकास का।
ओजस्वी गीत गाओ,
भाषा विकास को प्रयास का।।
आता गीत गाओ
भाषा को श्रृंगारित आंचल का।
ओजस्वी गीत गाओ,
भाषा को विकसित आंचल का।।
आता गीत गाओ
मातृभाषा को नवों स्वरूप का।
ओजस्वी गीत गाओ,
भाषा को विकसित स्वरुप का।।
आता गीत गाओ
मातृभाषा पोवारी को गुण का।
ओजस्वी गीत गाओ,
मातृभाषा पोवारी को ऋण का।।
आता गीत गाओ
पोवारी साहित्य को सृजन का।
ओजस्वी गीत गाओ,
पोवारी क्रांति को दृष्टिकोण का।।
आता गीत गाओ
मातृभाषा पोवारी को वैभव का।
ओजस्वी गीत गाओ,
मातृभाषा को बढ़तो सौरभ का।।
आता गीत गाओ
पोवारी भाषा मा आयी क्रांति का।
ओजस्वी गीत गाओ,
मातृभाषा पोवारी की प्रगति का।।
-ओ सी पटले
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54 मिनट पहले
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