आता पोवारी चेतना बढ़ी से...

पोवारी क्रांति लक

चेतना को प्रमाण बढ़ेव।

प्रबुद्ध वर्ग कह रही से ,

उनको मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



पोवारी क्रांति लक

पहचान पर गर्व बढ़ेव।

प्रबुद्ध वर्ग मान रही से,

समाज मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



पोवारी क्रांति लक

साहित्य को प्रमाण बढ़ेव।

समाज मा चर्चा से कि,

समाज मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



पोवारी क्रांति लक

समाज मा एका बढ़ेव।

घर- घर मा चर्चा से कि,

समाज मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



पोवारी क्रांति लक

भाषा को भाग्य खुलेव।

गली- गली मा चर्चा से कि,

समाज मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



पोवारी क्रांति लक

भाषा को वैभव बढ़ेव।

गांव- गांव मा चर्चा से कि,

समाज मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



पोवार समाज आता।

सही दिशा मा चल पड़ेव।

संसार मा चर्चा से कि,

समाज मा पोवारी चेतना बढ़ी से।।



-ओ सी पटले

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39 minutes ago