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यादों का पेट्रोमेक्स

PAWAN THAKUR

PAWAN THAKUR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            घर के एक कोने में पड़े दो-तीन पुराने पेट्रोमेक्स पर आज अचानक बच्चों की नज़र पड़ गई….
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने उत्सुकता से पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पापा, ये क्या है? इसका उपयोग कहाँ होता था… और इसे कैसे जलाते थे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके इस मासूम सवाल ने जैसे यादों की पूरी गठरी खोल दी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्या था— शुरू हो गई उस दौर की कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब न हर घर में बिजली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न एक स्विच दबाते ही उजाला हो जाता था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बताया उन्हें— आप भी सुनें...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"यादों का पेट्रोमेक्स"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(पुरानी रोशनी, पुरानीयादों को नमन)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी के तेल से भरा टैंक जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का आधार बनाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-गाँव के हर अँधियारे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों का दीप जलाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पिरिट की छोटी लौ जलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मेंटल को तपाया जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशमी जाली का उजला मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चाँद सा जगमगाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेशर पंप की मेहनत से जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा टैंक में भर जाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेल ऊपर चढ़, रोशनी बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चौखट मुस्काती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच की चिमनी की गोद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौ सुरक्षित रह पाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी-पानी चाहे जितना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात नहीं झुक पाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रबर वॉशर कसकर रखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दबाव को थामे रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी पिन भी नोजल साफ कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी का रस्ता कहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही पेट्रोमेक्स कभी शादी-ब्याह की शान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की चौपाल की जान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेला-ठेला की पहचान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अँधेरी रातों का सबसे भरोसेमंद साथी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का तेल, स्पिरिट, मेंटल, प्रेशर पंप और काँच की चिमनी से सजा यह केवल एक लैंप नहीं था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उस पीढ़ी की मेहनत, जुगाड़ और रोशनी की विरासत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे बड़े ध्यान से सुनते रहे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं सोचता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त बदल गया, साधन बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पुरानी चीजें सिर्फ सामान नहीं होतीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपने भीतर पूरा इतिहास समेटे रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बिजली की चकाचौंध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले पुराना सामान लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मिट्टी का तेल, मेंटल, पंप—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबमें बचपन की जान जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
Note: पुरानी रोशनी सिर्फ उजाला नहीं करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो यादों, अपनापन और रिश्तों को भी जगमगाती थी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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