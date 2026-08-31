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जल का घर

PAWAN THAKUR

PAWAN THAKUR

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                            यह कविता केवल वर्षा और बाढ़ की कहानी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि हमारी विकास-दृष्टि, पर्यावरणीय विवेक और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रश्न है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“प्रश्न मगर हर वर्ष रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर हमको देना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी, झील सब भर दिए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी आखिर कहाँ बहेगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— पानी बहे कहाँ?_
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन चला लेकर संदेशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ उमड़कर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा-ऋतु की पहली बूँदें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के मन भाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ घिरे नभ के आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदों ने संदेश दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी धरती के अधरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का परिवेश दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की सौंधी खुशबू ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में फिर उल्लास भरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों ने हरियाली ओढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन ने नव श्रृंगार धरा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल, पोखर, सरिता, निर्झर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका मन आह्लादित था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा केवल जल न थी वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का नवगीत था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन चला खेतों के ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान की बालें झूम उठीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरखा की रिमझिम बूँदों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी आँखें हँस उठीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बदला जब समय अचानक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदला मानव का व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के आँगन पर उतरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंक्रीटों का विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी किनारे भवन खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झीलों पर बाजार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल-तलैया पाट दिए सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का घर लाचार हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धरती ने जल को सँभाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर हमने जाल बुना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलधारा की राह रोककर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही भविष्य चुना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगनचुंबी भवन खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे उनके शिखर अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे जल में डूबी सड़कें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा अद्भुत है विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाली छोटी, शहर बड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनसंख्या बेहिसाब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बरस की तेज़ बरखा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढह जाता सबका हिसाब॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कें बनतीं सरिता जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौराहे बनते ताल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महानगर की चकाचौंध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति हुई बेहाल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन ठिठका शहर के ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख रहा यह दृश्य नया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु ने पूछा—“कहाँ गया वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का अपना घर भला?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँवों में जब मेघ बरसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेड़ें जल को थामतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोखर, खेत और कच्ची धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद को बाँटतीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल धरती में उतर-उतरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूगर्भों को भरता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरखा का हर एक कतरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य सुरक्षित करता था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वर्षा जब शहर में आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाती है हाहाकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंप, मशीनें, राहत-दल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी व्यवस्था लाचार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कहते हैं—“बाढ़ अचानक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का यह दोष रहा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन बोला—“दोषी कौन है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग किसका रोका था?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ कब घर आती हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम घर उनके पास गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल के सारे मार्ग रोककर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जल से ही त्रस्त हुए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झीलों को हमने भूखंड बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोखर को बाज़ार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल के प्राकृतिक घर को हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुनाफ़े का व्यापार किया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जब बादल टूट बरसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी पूछे प्रश्न नया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिस घर को तुमने छीन लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ, मेरा घर है कहाँ?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु बोली—“मैं हर सावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन लेकर आती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में धरती का मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना मन सहलाती हूँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको दोष न देना मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो अपना धर्म निभाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही जल-पथ रोक दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो केवल जल बरसाती।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ नहीं केवल जलधारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह चेतावनी का स्वर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर डूबी सड़क बता रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ चूक मानव की है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहत बाँटें, नाव चलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी मानव-धर्म मगर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ आने से पहले जागें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सुशासन का उत्तर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्शों में नदियाँ मत बाँटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नालों को मत बंद करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल के प्राकृतिक पथ को समझो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का सम्मान करो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास करो—पर विवेक सहित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे भवन बनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जल, जंगल और ज़मीन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राकृतिक अधिकार बचाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी बचेगी, झील बचेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी बचेगा गाँव-शहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का सम्मान जहाँ होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सुरक्षित होगा घर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ी पूछेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्या था तुमसे अधिक ज़रूरी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हम कह पाएँगे उसको—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“धरती क्यों रखी अधूरी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन चला फिर दूर दिशाओं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु ने फिर संदेश सुनाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जल है जीवन, जल है भविष्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल को मत करना कभी पराया॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ तो फिर हर साल बरसेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु अपना धर्म निभाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति कभी प्रतिशोध न लेती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपना अधिकार जताए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी भरकर भवन बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील मिटाकर शहर बसाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जब पानी घर में आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने उसका पथ बताया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन कहे—“हे वर्षा-ऋतु, तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वर्ष चली ही आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की प्यास बुझाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-रस बरसाती जाना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मानव से इतना कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की राह न रोकना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी, झील, पोखर बचाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का जीवन सँजोना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ बरसेंगे, पवन चलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु फिर गीत सुनाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती अपनी प्यास बुझाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हरियाली लाएगी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न मगर हर वर्ष रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर हमको देना होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी, झील सब भर दिए तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी आखिर कहाँ बहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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