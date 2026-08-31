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ये धरती नहीं… चिनगारी है…!

PAWAN THAKUR

PAWAN THAKUR

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                            सुबह की पहली किरण से…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम की अंतिम लाली तक…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की हर धड़कन में…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की हर हलचल तक…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पसीना इतिहास लिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ संघर्ष भी त्योहार लगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो धरती हमारी है…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठिहारी की पावन माटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटीहारी की हरियाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की निर्मल धारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोसी की भी रफ्तारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौंधी-सौंधी खुशबू वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की फुलवारी हैं…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठिहारी की पहली किलकारी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिहारी की अंतिम यात्रा तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से अपनी यारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रिश्ता केवल शरीर का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आत्मा की जिम्मेदारी है…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि से लेकर विधान तलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि से ऊँचे ज्ञान तलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नालंदा की ज्योति लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विक्रमशिला के मान तलक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान जहाँ सम्मान बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी अपनी तैयारी है…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़दूरों के श्रम की ताकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाकिम की जिम्मेदारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसीने से किस्मत लिखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत सबसे प्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे सपनों को जोड़ने वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत की फुलझड़ी हैं…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रगुप्त की वीर कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अशोक का धर्म महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध-महावीर की धरती से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशन अपना हिंदुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति, साहस और संस्कृति की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जीवित चिनगारी हैं…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंपारण की हुंकारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी के जयघोषों तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशभक्ति की हर धड़कन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति के उद्घोषों तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ पर मिट जाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने सौगंध उतारी है…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ-सौ पर भारी पड़ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी अपनी तैयारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे जो भी बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी अलग खुद्दारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर ऊँचा करके बोलो सब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धरती नहीं… चिनगारी है…!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बिहारी हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ… हम बिहारी हैं!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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