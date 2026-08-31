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चलो, आज इतिहास बताते हैं..

PAWAN THAKUR

PAWAN THAKUR

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                            चलो, आज इतिहास बताते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते युग की बात बताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा था भारत आजादी से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों की सौगात बताते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजी शासन था अत्याचारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता पर भारी थी लाचारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत हमारे, अन्न हमारा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी भूखी थी दुनिया सारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल किसान का चलता जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खून-पसीना मिट्टी खाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल उगाकर कर चुकाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पेट न भर पाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करघे पर जो स्वप्न बुनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का गौरव बढ़ाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदेशी माल की चोट पड़ी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारीगर अपना हुनर गँवाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील की खेती का फरमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान हुआ बेबस-हलाकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुल्म, लगान और बेगारी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ओर था शोषण का विधान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भारत की माटी ऐसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मानना जाने न वैसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंगारी जब दिल में भड़की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वाला बन गई वही चिंगारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल पांडे ने शंख बजाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अट्ठारह सौ सत्तावन आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँसी की रानी रण में उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों ने इतिहास बनाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुँवर सिंह की तलवार गरजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरता की गाथा बरसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली से लेकर गाँव-गाँव तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाधीनता की मशाल जली॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तिलक ने हुंकार लगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वराज की ज्योति जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांधी ने सत्याग्रह लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन में चेतना जगाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमक उठा तो राज हिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरखा चला तो ताज हिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-अहिंसा की शक्ति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साम्राज्य का सिंहासन हिला॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं जेल की काल कोठरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं लाठी, गोली, फाँसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी भारत माँ के बेटों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा—न होगी अब गुलामी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगत सिंह की गूँजी हुंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद की अडिग ललकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुभाष की सेना बढ़ती गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप उठा अंग्रेजी दरबार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने दीप बुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने शीश कटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी माताओं की गोदें सूनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने सपने रण में मिटे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन अनगिनत बलिदानों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्र हुआ यह देश हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंद्रह अगस्त की भोर ने फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचा नया इतिहास हमारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आजादी दान नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कोई उपकार नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त-रंजित बलिदानों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला हमें अधिकार यही है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जब तिरंगा देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक सवाल जगाओ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन वीरों ने देश बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उनका ऋण चुका पाओ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास पढ़ो, इतिहास समझो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पूर्वजों को पहचानो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्रता का मोल समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का सम्मान बढ़ाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, आज फिर शपथ उठाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को ऊँचा ले जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन वीरों ने प्राण दिए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सपनों का देश बनाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी बोले—वीर न भूलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा बोले—पीर न भूलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा जब नभ में लहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का इतिहास न भूलो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदे मातरम् की गूँज रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ की जय-जयकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों के बलिदान से पावन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भारत, अपना संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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