उसके बिन जी पाना लगता मुझको अब दुश्वार है

जानती है वो कि मुझको उस से कितना प्यार है

फिर भी होंठों पर सदा उसके रहा इनकार है



उसकी आँखें हाल-ए-दिल उसका बयाँ कर देती हैं

सुर्ख़ सा उसका हो जाता शर्म से रुख़सार है



दिल ये वारफ़्ता-ओ-शैदा है मिरा उसके लिए

आँखों को जब से मिरी उसका हुआ दीदार है



रास हमको ज़िन्दगी आती नहीं उसके बिना

हर ख़ुशी मालूम पड़ती हमको तो बेकार है



या ख़ुदा इज़हार कर दे वो जुबाँ से अपनी भी

उसकी बाहों में नज़र आता मुझे संसार है



मेरे जीवन की है हर उम्मीद 'पारुल' से ही सिर्फ

उसके बिन जी पाना लगता मुझको अब दुश्वार है

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1 hour ago