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अधूरा प्रेम

Parul Bhaktani

Parul Bhaktani

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                            क्या अधूरा प्रेम तुमको मुक्ति दे पाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह में मेरी तेरा कुछ हिस्सा रह जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुलाकातों के वादे क्या भुला दोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म उन्हीं वादों का मर के भी सताएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाना है इक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी बनकर भी न गंगा में समाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम शिकायत रखना मत मुझसे दम-ए-रुख़सत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिलसिला ये साथ तेरे उस जहां जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मों से मिलते बिछड़ते आए हैं हम तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मिलन होगा ही अपना गर तू चाहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ अवचेतन में यादें जाती है हर जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामना फिर जन्म अगले अपना हो जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानते हो तुम भी सब कुछ पर न मानोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खफ़गी में ये प्यार अपना तू लुटाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त रहते सारे शिकवे दूर कर लें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द ये फ़ुर्क़त का दोनों को मिटाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान लेंगे के ख़ता सारी हमारी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माफ़ कर मुझको तू ऊँचा उठ ही जाएगा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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