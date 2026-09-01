जाना अक्सर मन को व्याकुल करता है
घरौंदे से बच्चों का उड़ जाना
अपनी उड़ान भरने के लिए
अपनी नई राह चुनने के लिए
अपना नया संसार बसाने के लिए ।
माना जाना बेहद जरूरी हो जाता है
पर वो एक अनजाना सा दर्द भी दे जाता है
परिंदे बन वो अपनी उड़ान भर फुर्र हो जाते हैं
भरा-पूरा घरौंदा सूना हो जाता है ।
जाना आवश्यक है
पर जाना अक्सर मन को व्याकुल करता है
पर ये जाने में भी लौटने की खुशबू होती है
और यही उम्मीद एक सुकून दे जाती है ।
-सरिता सिंह
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59 मिनट पहले
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