परिंदे बन वो अपनी उड़ान भर फुर्र हो जाते हैं

जाना अक्सर मन को व्याकुल करता है

घरौंदे से बच्चों का उड़ जाना

अपनी उड़ान भरने के लिए

अपनी नई राह चुनने के लिए

अपना नया संसार बसाने के लिए ।

माना जाना बेहद जरूरी हो जाता है

पर वो एक अनजाना सा दर्द भी दे जाता है

परिंदे बन वो अपनी उड़ान भर फुर्र हो जाते हैं

भरा-पूरा घरौंदा सूना हो जाता है ।

जाना आवश्यक है

पर जाना अक्सर मन को व्याकुल करता है

पर ये जाने में भी लौटने की खुशबू होती है

और यही उम्मीद एक सुकून दे जाती है ।

-सरिता सिंह

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

59 मिनट पहले