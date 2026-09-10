बस विचारों का तालमेल नहीं बैठता

कभी कभी रिश्ते में कोई ग़लत नहीं होता

बस विचारों का सामंजस्य नहीं बन पाता

और रिश्ता बिखरने लगता है

-सरिता सिंह

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एक घंटा पहले