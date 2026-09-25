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जीवन इन्हीं में संतुलित है।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैं कोई सीमांकित भूखंड नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रेखाओं का बंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वह आकाश हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दिशाएँ जन्मती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्वयं में लौट आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे एक छोर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परशुराम का अग्नि-संकल्प,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय पर तनी प्रत्यंचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे छोर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र का निर्वाक् तप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि और मौन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो विरोध नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बाहर जलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा भीतर गलाता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों अहंकार हरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बुद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाणक्य के व्यूह रचती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नचिकेता अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु से प्रश्न करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे पुरानी स्मृति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर बदलते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु जिज्ञासा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वृद्ध नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुटिलता और सरलता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पृथक् पथ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नदी का भँवर भी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वही जल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शांत हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय पुकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कृष्ण का स्वर हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य पुकारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अर्जुन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन श्रवण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम सत्य नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे अधिक बोलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी करुणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवश्यक होने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वज्र धारण करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा कठोर निर्णय भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कुसुम बचा लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा और दण्ड—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो धर्म नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी डाल छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव-पल्लव रचता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उतरता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार की लहरों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम, संबंध, इच्छाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको जीता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बहते देखता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब छूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपना लगता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह समय की धूल बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसक्ति और वैराग्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो अवस्थाएँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही श्वास के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगमन और निर्गमन हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन इन्हीं में संतुलित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरोध केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि का भ्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब एक-दूसरे को पूर्ण करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं विरोधों का योग नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे पहले का मौन हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को खोजते-खोजते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर से आगे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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