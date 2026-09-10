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"प्रकृति का निःश्वास"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            किसने वन की मौन शिराओं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में यह विष-अग्नि भर दी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने नभ की नीलिम आँखों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर धूमिल चादर धर दी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप उठी निर्झर की वीणा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
म्लान हुआ उपवन का हास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव के उन्मत्त करों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लिया धरती का श्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विटपों की छाया में पलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था जीवन का मधुर प्रणय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल्लव-पल्लव में गूँजता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राची का स्वर्णिम विनय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही तरु मौन खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिन्न हुआ उनका विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों वंशी के टूटे स्वर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता हो भू का सत्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों की चंचल पलकों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने तम का लेप किया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल जल के दर्पण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थों का संदेह जिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो कल-कल बहती थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों की संगीत-धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही निस्तब्ध खड़ी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर उर में विष का भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर के उर में अब वैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल शीतलता कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप हुई अंगार-वेदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित स्वप्न की छाया कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रगति-विलासों की मरीचिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को कितना भरमाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जड़ वैभव के उत्सव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का स्पंदन मिट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति नहीं उपभोग-वस्तु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चेतन का गहन स्वर है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कण-कण में ही निहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का अंतर-घर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर अंकित प्रत्येक क्षति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा तक पहुँच जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की करुणा रो उठती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब संवेदना सो जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ फिर से वृक्षों के संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन प्रार्थनाएँ बोएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के थके अधरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मल आशाएँ संजोएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव तब ही पूर्ण बनेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रकृति से तादात्म्य हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसके उर की धड़कन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का भी स्पंदन हो॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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