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"मौन का उत्तरदायित्व"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी-कभी लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही दिन में नहीं टूटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी दीवारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मौन उगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल के बीच भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य जीवित रह सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह क्षीण पड़ जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसे पहचानने वाली आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे झुक जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत-से स्वर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्णायक, आत्मविश्वासी, तीखे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक कोने में बैठा विवेक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो अपनी ही प्रतीक्षा कर रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अनुभव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों की यात्रा के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः मौन में बदल जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हम ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधा का नाम देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दायित्व से हट जाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्प ज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर उद्घोष बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गहन समझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमटती चली जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की ऊँची आवाज़ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुपस्थित शब्द भी सुनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने मौन को टटोलता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ऐसा तो नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि संबंध बचाने की आकांक्षा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सत्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला छोड़ दिया हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर चुप्पी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चुप्पियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असत्य की छाया बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष केवल उनका नहीं रहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बोलते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका भी होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जानता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी नहीं बोला।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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