आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kalam ka Kathghara
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"कलम का कठघरा"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            समाचार अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ घटनाओं का वृत्तांत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता के दरबार में बैठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रशिक्षित मौन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सच को जानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसे उच्चारित करने से डरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम कब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों की जगह प्रशस्तियाँ लिखने लगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आईने ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों को दिखाना छोड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी इच्छाओं का प्रतिबिंब बनना सीख लिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कब पत्रकारिता ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोक की चौपाल से उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहलों की दहलीज़ चुन ली?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानाशाह का जन्म नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि वह क्षण होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अर्थ से निर्वासित हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रसारण से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुमति की प्रतीक्षा करने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समाचार कक्षों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहस कम, प्रदर्शन अधिक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर गंभीरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भाषा में विदूषक का उत्साह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर इतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रश्नों की हड्डियाँ टूट जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दर्शक उसे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार समझने लगते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सत्य का स्वभाव विचित्र है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बिकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल विलंबित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी विज्ञापनदाता की तिजोरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थायी निवास नहीं बनाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बंद कक्षों की दीवारों से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिसकर बाहर आ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे अँधेरे के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपी हुई भोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कलम का धर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सिंहासन का अलंकार होना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उस अकेले मनुष्य के पक्ष में खड़ा होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के कोलाहल में दब गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्रकारिता तब ही जीवित है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह भय से मुक्त होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता से प्रश्न करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उतनी ही निष्ठा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज के आत्मप्रवंचनों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठघरे में खड़ा करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाचार का मूल्य उसके शब्दों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस साहस में होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे वे शब्द लिखे गए हों॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree