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"धरा का निस्तब्ध विलाप"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किस वन-देवता की वीणा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गए सब तार आज?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशि के भीगे उर में काँपे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्जन पथ, निष्प्राण समाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटे तरु ऐसे गिरे धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों स्वप्न किसी का टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षी का नन्हा गान अकस्मात्
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर में ही छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ गई वह गंध मृदा की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह वर्षा की प्रथम फुहार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो धूल भरे पथ पर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता दग्ध दिवस का भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों की पलकों पर ठहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे जल का मौन विषाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव के उन्मत्त करों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लिया प्रकृति का नाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगनचुंबी प्रस्तर-वन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद हुई नभ की स्वच्छ श्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूम-रुद्ध इस काल-कक्ष में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सुने धरती की प्यास?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपित नगरों की चकाचौंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम का ही विस्तार बनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रगति-विलासिनी यह माया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की संहारिणी बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मशीनों के निष्ठुर स्वर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब गई कोयल की तान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोहे के निर्जीव हृदय ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ली वन की मधुमय जान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अट्टालिकाओं के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा यह एकांत घना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव अपने ही निर्मित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्मशान-नगर में हुआ सना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक-दीप जब बुझ जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया का तम बढ़ता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुज स्वयं अपने कर से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-मूल उखड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरु की छाया में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों का संगीत पला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन के उर से ही मानव का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण-दीप चिरकाल जला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप्त धरा की सूनी देह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर अग्नि-वर्षा करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद को व्याकुल जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक व्यथा में दिनभर मरता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-पक्षी के शुष्क कंठ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुण पुकारें काँप रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव की अंधी आकांक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति-शिला पर छाप रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी यदि चेतो तो संभव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हरितिम स्वर लौटेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे वन के रिक्त हृदय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव पल्लव का स्पर्श जगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोपो फिर विश्वास धरा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरुओं से संवाद करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस घायल वसुधा के उर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा का नव प्रसाद धरो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रार्थना यही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंतर को पहचान सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग-विलासों के मरु में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-निर्झर जान सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित हो पुनः धरा की देह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ का संताप विलीन हो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि पुनः उस मौन लय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणवती, कल्याणमयी हो॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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