आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Bachpan ke paar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"बचपन के पार""

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किसने रख दी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़ियों की हथेलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियों की भूख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसने सिखा दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्ची उम्र को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टियों का अर्थ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी से सपने गढ़ने थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनके चारों ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाज़ार ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पणों का वन उगा दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बचपन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदर्शन की चकाचौंध है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मासूम हँसी के ऊपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अदृश्य महत्वाकांक्षा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवरण पड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नहीं जानतीं अभी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशंसा की ध्वनि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी क्षणभंगुर होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बड़े लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें सिखा रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि स्वीकृति ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरों के आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब चरित्र से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रसिद्धि का पाठ पढ़ाया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब संस्कारों के बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे सूखने लगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चेतना की मिट्टी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिस्पर्धा उग आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा वही बनता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे वह प्रतिदिन देखता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि उसकी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार बाहरी चमक भरी जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भीतर का दीपक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलना भूल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष केवल अँधेरे का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश की दिशा का भी होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रक्षक ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि राह बदल दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मासूम पग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस ओर जाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोचता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हर कली को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बनने की उतनी मोहलत मिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी प्रकृति ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए निर्धारित की थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पंखुड़ियों को खोलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे वसंत का नाम दे देंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस समाज में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन को बचपन रहने का अधिकार नहीं मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ बड़े होकर लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य नहीं जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की अपेक्षाओं के पात्र बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य का निर्माण नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक ऐसा बाज़ार बनता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मासूमियत की कीमत तो होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसका मूल्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को ज्ञात नहीं रहता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
36 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree