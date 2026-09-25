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"अंतहीन आकाश"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं कोई सीमा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे रेखाएँ बाँध सकें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वह आकाश हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें दिशाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नाम भूल जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि भी जलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हिम भी पिघलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं प्रतिकार जन्म लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं करुणा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बुद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सूक्ष्म जाल बुनती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कोई बालक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"क्या यही अंतिम सत्य है?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर समय के होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न अनंत के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिज्ञासा कभी वृद्ध नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नदी का वेग भी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी निस्तरंग गहराई भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भँवर और तट—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पृथक् अस्तित्व नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही जल की स्मृतियाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जगत् पुकारता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्द बनता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आत्मा पुकारती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन में लौट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन रिक्त नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें छिपे रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सभी अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छू नहीं पाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी करुणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वज्र धारण करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा वज्र भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कुसुम बचाए रखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा और दण्ड—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो धर्म नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर बनने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को तोड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उतरता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार की असंख्य लहरों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम, संबंध, सफलताएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको जीता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको बहते देखता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब लौट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथेलियों पर बचती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल समय की धूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक शांत श्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसक्ति और विरक्ति—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो किनारे नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही श्वास का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आना और जाना हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन इन्हीं के बीच स्पंदित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरोध केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि का भ्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समन्वय की निःशब्द लय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं प्रतिदिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से बाहर निकलता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रतिदिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया आकाश पाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोई निष्कर्ष नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनवरत उद्घाटन हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना स्वयं को जानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पार चला जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खोज भी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोजी भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह अनंत आकाश भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रत्येक उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक नए प्रश्न में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरा स्वरूप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतहीन आकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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